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    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном

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    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном

    Когда тебя предупреждали, что на диване прыгать нельзя, но ты не послушал

    Домашние питомцы во многом похожи на людей — они так же радуются, обижаются и иногда совершают ошибки разного масштаба, а потом об этом сожалеют! Если уж даже хозяева частенько идут на не слишком обдуманные поступки и действуют импульсивно, зачем ждать другого от любимых котиков и собак?

    Так что не стоит удивляться, когда ваш пес снова похищает вкусный бутерброд, а кот застревает где-то между дверью и потолком. Вы только посмотрите на их мордочки — судя по удивлению и сожалению, они честно больше так не будут!

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    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном
    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные фото домашних питомцев, которые явно нашкодили и сожалеют о содеянном