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    Шоу-биз

    Частная вилла и артефакты времен Людовика XIV. Как Алан Бадоев празднует свое 40-летие (фото)

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    Режиссер Алан Бадоев - Частная вилла и артефакты времен Людовика XIV. Как Алан Бадоев празднует свое 40-летие (фото)
    Режиссер Алан Бадоев

    «Для меня идеальный отель — это прежде всего история. Возможность быть в уюте и в том, что недоступно для всех», — признается режиссер

    Знаменитый украинский клипмейкер Алан Бадоев 10 января празднует 40 лет. После насыщенного съемочного сезона именинник оказался в Доминиканской Республике.

    Первая остановка — вилла в Лас-Терренас, на побережье Punta Bonita, настоящий карибский шарм. Стоит отметить отдельный талант Бадоева при выборе мест для отдыха: он всегда делает это так, будто снимает клип своей собственной жизни.

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    Частная вилла и артефакты времен Людовика XIV. Как Алан Бадоев празднует свое 40-летие (фото)
    Частная вилла и артефакты времен Людовика XIV. Как Алан Бадоев празднует свое 40-летие (фото)
    Частная вилла и артефакты времен Людовика XIV. Как Алан Бадоев празднует свое 40-летие (фото)
    Частная вилла и артефакты времен Людовика XIV. Как Алан Бадоев празднует свое 40-летие (фото)
    Частная вилла и артефакты времен Людовика XIV. Как Алан Бадоев празднует свое 40-летие (фото)
    Частная вилла и артефакты времен Людовика XIV. Как Алан Бадоев празднует свое 40-летие (фото)
    Частная вилла и артефакты времен Людовика XIV. Как Алан Бадоев празднует свое 40-летие (фото)

    «Каждая секунда, которую ты проживаешь, должна быть очень ценна для тебя. И если ты живешь свой день, то живи его так, чтобы тебе очень нравилось. Гедонизм должен быть во всем!», — признается режиссер.

    Дальше режиссер перебрался в The Peninsula House, бутиковый отель в колониальном стиле, спрятанный в джунглях. Алан всегда питал особую любовь именно к отелям бутикового типа.

    The Peninsula House — это дом в стиле благородной чарлстон-архитектуры 18 века, расположенный на удаленном склоне холма на высоте 300 метров над уровнем моря. Каждый из шести люкс-номеров оформлен в индивидуальном стиле. В холле гостей встречает сундук, наполненный практически музейными артефактами — от экспонатов эпохи Людовика XIV до старинных тибетских молитвенников.

    Ранее «Скотч» сообщал, что известную российскую актрису посыпали гвоздями вместо снега во время спектакля. По факту случившегося полиция проводит проверку.

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    Теги: знаменитости отдых за границей шоу-бизнес
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