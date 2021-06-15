Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото

Эти люди могут поразить своими представлениями о комфорте

В интернете можно наткнуться на огромное количество снимков котиков, которые отдыхают и спят в странных и нелепых позах. Как оказалось, люди не сильно отличаются от братьев наших меньших.

В этом вас убедит Instagram-аккаунт под названием «Реальные люди, реальные позы». В нем ежедневно публикуют снимки личностей, которые поражают своими представлениями об удобстве.

Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.