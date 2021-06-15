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    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото

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    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото

    Эти люди могут поразить своими представлениями о комфорте

    В интернете можно наткнуться на огромное количество снимков котиков, которые отдыхают и спят в странных и нелепых позах. Как оказалось, люди не сильно отличаются от братьев наших меньших.

    В этом вас убедит Instagram-аккаунт под названием «Реальные люди, реальные позы». В нем ежедневно публикуют снимки личностей, которые поражают своими представлениями об удобстве.

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    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото
    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» сообщал, что Тина Кароль в пикантном платье заставила мужчин застыть в изумлении.

    На фото знаменитость предстала перед объективом камеры в обтягивающем платья в полоску с вырезами – такой наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы.

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    Теги: шутки курьез
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    Какие же странные у людей представления об удобстве. Курьезные фото