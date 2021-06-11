Когда уже никакой ремонт не поможет – только все переделывать. Курьезные фото

Если вы это заметили, у вас очень неплохо развиты наблюдательность и зрение!

Когда в любом деле речь заходит о компромиссе, значит, быть беде. Конечно, можно заявить, что наш человек смекалист и вынослив, мы только и делаем, что живем среди одних компромиссов.

Что же, не будем спорить, а вместо этого предложим подыскать простое и, главное, дешевое решение проблем, представленных на фото ниже. Ну, как, слабо предложить пару вариантов?

«У нас для них плохие новости… Кто-то будет эту надпись переделывать скоро», «Когда из розетки бежит вода – это очень плохой знак», «Надо просто трубу поставить, как в пожарных частях – пусть скользят. А вот вверх будет сложнее», «Дырка была? Дырки больше нет? Ну и чего расстраиваться?», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».