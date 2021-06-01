Когда дизайнерам удалось превратить обычные вещи в нечто особенное (фото)

Подборка курьезных фото

Перед вами 15 случаев, когда люди выкрутили свой креатив на полную мощность и переиначили привычные нам вещи, превратив их в непривычные и потому привлекающие внимание. Что может быть особенного в настенных часах, подошве кроссовок, системе вентиляции или простой двери?

Ответ — дизайн! Именно дизайнерские находки, воплощённые в жизнь во имя оригинальности, красоты или удобства, позволяют нам заинтересоваться тем, что в обычном исполнении не восхищает никого.

Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.