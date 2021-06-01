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    Когда дизайнерам удалось превратить обычные вещи в нечто особенное (фото)

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    Когда дизайнерам удалось превратить обычные вещи в нечто особенное (фото)

    Подборка курьезных фото

    Перед вами 15 случаев, когда люди выкрутили свой креатив на полную мощность и переиначили привычные нам вещи, превратив их в непривычные и потому привлекающие внимание. Что может быть особенного в настенных часах, подошве кроссовок, системе вентиляции или простой двери?

    Ответ — дизайн! Именно дизайнерские находки, воплощённые в жизнь во имя оригинальности, красоты или удобства, позволяют нам заинтересоваться тем, что в обычном исполнении не восхищает никого.

    1 з 17
    на весь екран згорнути
    1. Часы сразу на все 24 часа
    2. Эта кружка на самом деле сделана из керамики
    7. Часы сделаны из книг с нужными цифрами на обложках
    6. На подошвах моих кроссовок из Испании изображена часть карты Барселоны
    8. Весь этот дом состоит из крыши
    5. В вентиляционных отверстиях метро в Стокгольме спрятана еле заметная пасхалка в виде Пакмана
    4. В этой детской поликлинике установили мини-дверь для маленьких пациентов
    9. Ножки стола с двойной спиралью
    3. Моя коллекция посуды из уранового стекла, которая светится под ультрафиолетом
    10. Элементы британского флага на фарах Mini — отличная идея для автомобиля с британскими корнями
    Когда дизайнерам удалось превратить обычные вещи в нечто особенное (фото)
    15. Талантливое использование руки капитана Крюка
    12. На этом галстуке изображены мыши двух видов — грызуны и компьютерные
    Бонус: Нашел свой старый сотовый телефон со съёмной клавиатурой для более удобного набора СМС
    16. Сделал табурет для своей подруги, которая работает учительницей в школе
    14. Самодельный стул для посиделок на террасе

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Когда дизайнерам удалось превратить обычные вещи в нечто особенное (фото)