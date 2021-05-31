12-летняя девочка научилась делать ремонт и преобразила дом (фото)

Несмотря на то, что дом семьи Леваш уже выглядит довольно хорошо, Сьюзи планирует продолжить ремонт

Во время карантина 47-летняя Сюзи Леваш из Кента (Великобритания) решила самостоятельно заняться ремонтом. Но вскоре к ней присоединилась 12-летняя дочь по имени Би, которую мама научила использовать спиртовой уровень, а также обращаться с дрелью и ножовкой.

«Обычно я берусь за подобное в одиночку, но моя 12-летняя дочь тоже заинтересовалась ремонтом, и я подумала, что смогу научить ее, потому что у меня будет много времени на то, чтобы исправить все, что она сделает не так», — рассказала Сьюзи.

Девочка так увлеклась процессом, что всего за семь дней преобразила дом до неузнаваемости. Она сделала небольшой ремонт в подсобке и кабинете, красиво разрисовала одну из стен, отреставрировала старые перила и садовый стол, а также перекрасила шкафы и переделала выдвижные ящики на кухне.

Иногда с ремонтом Би помогал ее старший брат Тед, которому тоже очень понравилось заниматься переделкой дома. Результат их работы получился просто поразительным, и мама невероятно гордилась ими.

Несмотря на то, что дом семьи Леваш уже выглядит довольно хорошо, Сьюзи планирует продолжить ремонт. Сейчас Би создает дизайн для собственной спальни и ждет не дождется, когда желаемое можно будет воплотить в жизнь.

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