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    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото

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    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото

    «Купили котику новую мисочку для воды. Он в нее сел»

    Любящие хозяева обычно понимают своих домашних питомцев и могут объяснить их действия. Но иногда коты и собаки ведут себя ну крайне странно. Да что там, часто они делают что-то откровенно глупое и бессмысленное!

    Они сидят в собственных мисках или смешных позах, нелепо прячутся, ждут у несуществующей двери… И все это они делают так забавно, что возникает мысль: а может, все это только для того, чтобы повеселить окружающих? Кажется, другого объяснения у этих поступков нет!

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    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото
    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

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    Теги: шутки кот курьез
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    Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото