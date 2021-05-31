Когда питомцы ведут себя так нелепо, будто специально хотят всех рассмешить. Курьезные фото

«Купили котику новую мисочку для воды. Он в нее сел»

Любящие хозяева обычно понимают своих домашних питомцев и могут объяснить их действия. Но иногда коты и собаки ведут себя ну крайне странно. Да что там, часто они делают что-то откровенно глупое и бессмысленное!

Они сидят в собственных мисках или смешных позах, нелепо прячутся, ждут у несуществующей двери… И все это они делают так забавно, что возникает мысль: а может, все это только для того, чтобы повеселить окружающих? Кажется, другого объяснения у этих поступков нет!

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.