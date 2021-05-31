Хитрый учитель нашел способ поймать студентов на списывании

Преподаватель понял, что студенты списывали и решил их проучить

Пользователь Reddit, известный под ником Mwxh, поделился историей о своем преподавателе, который терпеть не может, когда студенты списывают на экзамене, поэтому он придумал ловкий трюк, помогающий ему разоблачать всех, кто жульничает.

Реддитор рассказал, что как-то раз во время экзамена его одногруппники слишком активно начали выходить в туалет.

«Обычно в туалет выходит максимум пара человек, но однажды во время экзамена воспользоваться уборной захотела половина моей группы. Очевидно, что большинство из них собиралось искать ответы в своих телефонах», — написал реддитор.

Преподаватель понял, что студенты списывали и решил их проучить. Его вендетта была простой, но гениальной. Сначала мужчина добавил в тест вопрос, который совершенно не относился к тому, о чем он рассказывал на занятиях. Затем он опубликовал правильный ответ на одном из сайтов, который студенты часто используют для того, чтобы списывать на экзаменах.

С помощью этой хитрости профессору удалось поймать с поличным 14 студентов: все они получили электронное письмо о том, что не сдали экзамен. Те, кто неправильно ответил на фальшивый вопрос успешно прошел тест и получил заслуженную оценку.

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