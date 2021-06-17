  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    В Британии тюремная медсестра завела роман с опасным заключенным и попала под суд

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Британии тюремная медсестра завела роман с опасным заключенным и попала под суд

    Возлюбленный женщины добавил ее в друзья в соцсетях с телефона

    Суд приговорил тюремную медсестру из английского города Эйлсбери, графство Бакингемшир, к 15 месяцам тюрьмы с двухлетним испытательным сроком и 150 часам исправительных работ за то, что она завела роман с заключенным. Об этом сообщает The Sun.

    21-летний преступник Реубен Смит покорил Беренис Иви, которой тогда было 28 лет, когда отбывал срок в учреждении для самых опасных молодых преступников Великобритании Эйлсбери в 2017 году. Она поняла, что влюбилась, после того, как он заставил другого преступника, который оскорбил ее, отправить ей письмо с извинениями.

    Возлюбленный женщины добавил ее в друзья в соцсетях с телефона, который он нелегально добыл в тюрьме. У пары начались отношения, которые продлились семь месяцев. Они обменивались любовными письмами и писали друг другу сообщения.

    Влюбленная медсестра даже отправила заключенному свою фотографию. Англичанка пользовалась своим служебным положением, чтобы видеться с заключенным дольше, чем положенные полчаса рутинных медицинских осмотров. В итоге о ее тайном романе узнали другие тюремные медики.

    Следствие обнаружило переписку пары, из которой следовало, что влюбленные планируют вступить в брак и завести детей. Иви уволили из тюрьмы и четыре года ждала рассмотрения своего дела в суде. За это время она успела переучиться, и теперь работает в страховой компании.

    «Хотя вы утверждаете, что у вас не было интимных отношений, из написанных вами писем ясно, что у вас было сильное сексуальное влечение друг к другу», — заявил судья Николас Родс (Nicholas Rhodes).

    Учитывая тот факт, что Иви встала на путь исправления, суд отнесся к ней снисходительно и приговорил к 15 месяцам тюрьмы с двухлетним испытательным сроком и 150 часам исправительных работ.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Британии тюремная медсестра завела роман с опасным заключенным и попала под суд