Когда хозяева всерьез заподозрили у своих кошек «сбой в программе». Курьезные фото

Чего не хватает организму кошки, если она делает вот так?

Все, у кого есть кот или кошка, знают, что иногда их питомцы ведут себя так, будто в их программе сбились какие-то настройки. Они принимают причудливые позы, делают весьма странные выражения морды, совершают какие-то совсем уж нелогичные поступки, что вызывает массу вопросов.

Что же, может и правда настройки сбились и надо попробовать «перезагрузить»? Например, при помощи каких-то вкусняшек.

Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».