  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Курьез

    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг

    Предлагаем вам ознакомиться с лучшими работами мексиканца, способными обмануть человеческий мозг

    У многих людей уличные граффити ассоциируются с сомнительными рисунками, которые только портят внешний вид зданий. Однако 31-летний художник из Мексики Карлос Альберто превращает унылое городское пространство в настоящее искусство. Парень создает невероятные 3D-рисунки, которые под правильным углом словно оживают.

    Его творения украшают серые улицы и привлекают огромное количество туристов и местных жителей, жаждущих сделать крутой снимок. Карлос мастерски играет с перспективой и тенями, создавая по-настоящему красочные оптические иллюзии, которые заставляют прохожих на секунду зависнуть и задаться вопросом «Как такое возможно?».

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг
    Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг

    Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

    «Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.

     Читайте также: Когда на котиков нашло легкое безумие: подборка курьезных фото
    Теги: искусство шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies