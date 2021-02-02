Художник из Мексики рисует потрясающие 3D-граффити, способные обмануть глаза и мозг

Предлагаем вам ознакомиться с лучшими работами мексиканца, способными обмануть человеческий мозг

У многих людей уличные граффити ассоциируются с сомнительными рисунками, которые только портят внешний вид зданий. Однако 31-летний художник из Мексики Карлос Альберто превращает унылое городское пространство в настоящее искусство. Парень создает невероятные 3D-рисунки, которые под правильным углом словно оживают.

Его творения украшают серые улицы и привлекают огромное количество туристов и местных жителей, жаждущих сделать крутой снимок. Карлос мастерски играет с перспективой и тенями, создавая по-настоящему красочные оптические иллюзии, которые заставляют прохожих на секунду зависнуть и задаться вопросом «Как такое возможно?».

Ранее «Скотч» показывал тот момент, когда в котах сломались настройки, и они повели себя очень странно.

«Коллекция крышечек моего кота, которую я нашел под диваном», «Кошка не даст мне сделать прическу, пока не поиграет в перетягивание резинки и не попытается ее съесть», «Видимо, ему нравится сидеть между решеткой и стеклом», «Ребята, объясните, что не так с моей летучьей мышью?», «Наш кот маскируется под картофелину», «Добрый вечер», - комментируют фото пользователи сети.