  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото

    Очень яркая краска или как превратиться в Смурфетту за пару минут

    Если вы хоть раз в жизни экспериментировали с окрашиванием волос, то должны знать, что результат может быть непредсказуем. Однако в случае бедолаг из нашей подборки все пошло по абсолютно сумасшедшему сценарию.

    Начиная с отпечатавшихся на волосах надписей и заканчивая раздувшейся до размеров арбуза головой — собрали фото людей, которые никогда больше не будут экономить на походе в салон.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото
    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото

    «Девушка прикрыла голову обычным целлофановым пакетом и тут же поплатилась», «Вот почему стоит проверять, есть ли у вас аллергия на краску», «Очень яркая краска или как превратиться в Смурфетту за пару минут», «Я отец года. Посоветовал дочке смыть краску под душем. Повторять не рекомендую», «Иногда сэкономленные деньги того не стоят, ведь отращивать волосы придется очень долго», - шутят в комментариях пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: мода и красота как быть модным шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото