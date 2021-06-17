Когда попытки покрасить волосы на дому обернулись эпичным провалом. Курьезные фото

Очень яркая краска или как превратиться в Смурфетту за пару минут

Если вы хоть раз в жизни экспериментировали с окрашиванием волос, то должны знать, что результат может быть непредсказуем. Однако в случае бедолаг из нашей подборки все пошло по абсолютно сумасшедшему сценарию.

Начиная с отпечатавшихся на волосах надписей и заканчивая раздувшейся до размеров арбуза головой — собрали фото людей, которые никогда больше не будут экономить на походе в салон.

«Девушка прикрыла голову обычным целлофановым пакетом и тут же поплатилась», «Вот почему стоит проверять, есть ли у вас аллергия на краску», «Очень яркая краска или как превратиться в Смурфетту за пару минут», «Я отец года. Посоветовал дочке смыть краску под душем. Повторять не рекомендую», «Иногда сэкономленные деньги того не стоят, ведь отращивать волосы придется очень долго», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.