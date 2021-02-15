Когда встречаешь в транспорте милейших хвостатых попутчиков: курьезные фото

«Вы видели пингвинов в самолете? А мой папа летал с ним»

Впечатления от путешествий зависят от многих факторов, и один из них — это те, с кем вы едете вместе. Иногда с ними везет, и время летит незаметно, иногда — не очень, и тогда о поездке хочется забыть.

Но сегодня мы покажем таких попутчиков, с которыми любое путешествие сразу становится намного веселее, милее и приятнее. Ведь это животные!

«Вы видели пингвинов в самолете? А мой папа летал с ним», «Рыжий наглец развалился на два сидения», «Я сел на свободное место в самолете, и бортпроводник сказал, что я могу сесть, но стоит иметь в виду, что эти места зарезервированы для большой собаки», «Да я готов доплачивать, чтобы лететь с собакой каждый раз!», «Только что вернулся домой после полета с этой милашкой на соседнем кресле», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что в США собака получила в наследство $5 миллионов.

Лулу теперь живет с соседкой и приятельницей покойного — 88-летней Мартой Бертон. Ранее она уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.