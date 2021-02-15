Модель сняла одежду, чтобы доказать — секрет соблазнительных фото заключается в паре деталей

Своими фото девушка доказала, что не все красотки в соцсети действительно выглядят так, как на фото

Инстаграм разрывается от фотографий красоток с точеными телами. Но даже если им удается кого-то обдурить своими идеальными фотографиями, стоит понимать, что совсем не обязательно быть моделью.

Зоуи Мари Дэвис из Великобритании ведет инстаграм-блог, в котором регулярно поднимает проблемы бодипозитива. Девушка часто публикует фотографии в нижнем белье, несмотря на то что ее тело не подходит под стандарты красоты, сложившиеся внутри соцсети.

Недавно девушка наглядно показала, как определенные позы могут кардинально изменить то, как тело выглядит на фото. Иногда нужно просто в прямом смысле подтянуть трусы. Правда, за все нужно платить.

«Честно говоря, это безумие, что освещение и некоторые позы или ракурсы могут сделать с вашим телом. Пока позировала для двух нижних кадров, у меня заболели бедра», - призналась Зоуи.

Своими фото Зои доказала, что не все красотки в соцсети действительно выглядят так, как на фото. А вот стоит ли, подражая им, идти на такие жертвы ради сексуальных фотографий и лайков, вопрос другой. Судя по комментариям под фотографией девушки, многие ее подписчицы уже давно знают про свои удачные ракурсы.

Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

«Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.