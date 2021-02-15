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    Курьез

    Модель сняла одежду, чтобы доказать — секрет соблазнительных фото заключается в паре деталей

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    Блогерша Зоуи Мари Дэвис из Великобритании - Модель сняла одежду, чтобы доказать — секрет соблазнительных фото заключается в паре деталей
    Блогерша Зоуи Мари Дэвис из Великобритании

    Своими фото девушка доказала, что не все красотки в соцсети действительно выглядят так, как на фото

    Инстаграм разрывается от фотографий красоток с точеными телами. Но даже если им удается кого-то обдурить своими идеальными фотографиями, стоит понимать, что совсем не обязательно быть моделью.

    Зоуи Мари Дэвис из Великобритании ведет инстаграм-блог, в котором регулярно поднимает проблемы бодипозитива. Девушка часто публикует фотографии в нижнем белье, несмотря на то что ее тело не подходит под стандарты красоты, сложившиеся внутри соцсети.

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    Модель сняла одежду, чтобы доказать — секрет соблазнительных фото заключается в паре деталей
    Модель сняла одежду, чтобы доказать — секрет соблазнительных фото заключается в паре деталей
    Модель сняла одежду, чтобы доказать — секрет соблазнительных фото заключается в паре деталей
    Модель сняла одежду, чтобы доказать — секрет соблазнительных фото заключается в паре деталей
    Модель сняла одежду, чтобы доказать — секрет соблазнительных фото заключается в паре деталей

    Недавно девушка наглядно показала, как определенные позы могут кардинально изменить то, как тело выглядит на фото. Иногда нужно просто в прямом смысле подтянуть трусы. Правда, за все нужно платить.

    «Честно говоря, это безумие, что освещение и некоторые позы или ракурсы могут сделать с вашим телом. Пока позировала для двух нижних кадров, у меня заболели бедра», - призналась Зоуи.

    Своими фото Зои доказала, что не все красотки в соцсети действительно выглядят так, как на фото. А вот стоит ли, подражая им, идти на такие жертвы ради сексуальных фотографий и лайков, вопрос другой. Судя по комментариям под фотографией девушки, многие ее подписчицы уже давно знают про свои удачные ракурсы.

    Ранее «Скотч» показывал блогершу с самой большой грудью, которая собирается сделать себе самую большую вагину.

    «Хирургия превратилась в мой бренд. Все знают меня из-за моих операций. Это стало для меня стилем жизни и хобби. Мне нравится волнение, которое я переживаю до, после и во время пластики. Проектировать части своего тела и наблюдать за результатами — это весело. Я хочу самую большую вагину в мире!» - цитирует Марию Daily Star.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные курьез
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