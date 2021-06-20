Когда после стирки вместо чистых вещей получаешь какое-то недоразумение. Курьезные фото

«Каким-то образом сегодня утром забросил грязный подгузник в стиральную машину»

Как благими намерениями вымощена дорога в ад, так и намерением сделать вещи чистыми и свежими путем стирки порой вымощена дорога к провалу, после которого вещи эти окажутся безнадежно загубленными.

Вот так высокопарно мы хотим анонсировать подборку фотографий о том, как простая стирка привела к плачевным последствиям. Смотрите и чувствуйте эту боль.

«За два месяца стирки накопилось 32 носка без пары. Какого черта?», «Моя кошка опрокинула 2 галлона средства для стирки на пол, пока я был на работе», «Незаметно для меня 2 рулона туалетной бумаги упали с холодильника в стиральную машину», «Каким-то образом сегодня утром забросил грязный подгузник в стиральную машину», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.