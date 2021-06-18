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    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)

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    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)

    «Беременная русалка-христианка. Много вопросов»

    Говорят, что настоящие гении частенько бывают отвергнуты обществом, которое не может по достоинству оценить всю мощь их идей, весь размах полета их фантазии. Идеи некоторых людей бывают настолько странными для этого мира, что находятся на грани безумия.

    Мы собрали для вас подборку ситуаций, когда сомнительные идеи обрели очень качественное исполнение.

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    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)
    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные дизайнерские решения, которые стирают грань между гениальностью и безумием (фото)