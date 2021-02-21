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    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото

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    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото

    Все собаки, от маленьких юрких пушистиков до спокойных гигантов, ненавидят врачей

    Каждый, кто хоть раз водил своего пса к ветеринарному врачу, видел, как в один прекрасный миг животное понимает, что сейчас оно окажется в худшем месте, какое только можно представить. Для всех остальных мы собрали самые смешные фотографии четвероногих друзей в такие минуты, доказывающие, что в запутанных отношениях зверей с клиниками прекрасно все.

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    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото
    Когда собаки поняли, что их ведут к ветеринару, а не в парк. Подборка курьезных фото

    Все собаки, от маленьких юрких пушистиков до спокойных гигантов, ненавидят врачей. Похоже, это чувство не зависит от возраста или породы. И если уж рано или поздно они поймут, куда вы их взяли, может, стоит честно рассказать обо всем с самого начала? Пусть у этих бедняжек будет время морально подготовиться! А пока оцените подборку лучших снимков, сделанных на подступах к ветклинике.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: шутки курьез животные
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