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    Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)

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    <p>24-летняя жительница Канады прославилась как &laquo;волосатая модель&raquo;</p> <div></div> - Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)

    24-летняя жительница Канады прославилась как «волосатая модель»

    instagram.com/queen_esie/

    «Я чувствую себя сексуальной», - признается девушка

    24-летняя модель Эстер Каликст-Беа нашла плюсы в своей особенности, из-за которой едва не покончила с собой в старших классах школы.

    Во время полового созревания у Эстер появилась странная особенность. У девушки начали расти волосы на груди. Уроженка Монреаля очень переживала, что отличается от сверстниц. Канадка была уверена, что у нее какие-то отклонения, и обратилась за помощью к врачам. Но те объяснили, что это разновидность нормы. Позже Каликст-Беа узнала, что это генетическая особенность, которая передалась ей по наследству.

    «Все женщины со стороны моего отца волосатые и считают это нормальным. Я происхожу из племени, которое живет в Кот-д’Ивуаре. Во времена моей прабабушки волосы на теле женщин считались очень красивыми. Мне же всю жизнь приходится мириться со своей внешностью», — пояснила девушка.

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    Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)
    Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)
    Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)
    Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)
    Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)
    Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)
    Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)
    Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)
    instagram.com/queen_esie/

    Еще в школе будущая модель старалась носить закрытую одежду, чтобы одноклассники не заметили ее особенности. Кроме того, Эстер постоянно брилась и эпилировала грудь воском. Школьница часто думала о суициде.

    «Я сходила с ума, даже когда видела хотя бы два волоска. Бритье и эпиляция причиняли мне жуткую боль», — добавила художница.

    Ей потребовалось много лет, чтобы принять свою особенность и начать жить нормальной жизнью. В 2019 году Эстер надоело мучиться – и она отказалась от бритья. Девушка постепенно училась принимать себя такой, какая она есть. Каликст-Беа перестала стесняться выходить на улицу в шортах, опасаясь, что окружающие увидят ее волосатые ноги.

    «Это лучшее, что я когда-либо для себя делала. Теперь я чувствую себя органично в своем теле. Я сексуальна», — отметила Каликст-Беа.

    Художница не знала, как на нее отреагируют люди. Она призналась, что была приятно удивлена: в целом многие относятся к ней положительно, хотя иногда прохожие фотографируют ее на улицах.

    Жительница Канады окончательно поверила в себя и теперь не стесняется носить соблазнительные платья, которые не скрывают ее волосы на ногах, подмышками и груди. Недавно инстадива украсила обложку глянца.

    Канадская художница узнала, что она не одинока. Она получила сообщения от тысяч женщин со всего мира, которые страдают из-за такой же проблемы.

    Ранее «Скотч» сообщал, что скандальный британский гей заставил дочь увеличить грудь до пятого размера.

    Папа юной интернет-звезды предложил ей сделать радикальную пластику и не «мелочиться» с размером. Саффрон увеличила грудь, однако не настолько кардинально.

    «Барри сказал: "Ой, сделай ее больше. Если вы платите за что-то, сделайте как можно больше и лучше, чтобы не возвращаться к этому вопросу». Он действительно был против меня, а я хотела сохранить естественность. Он хотел, чтобы я сделала 5-й размер. Но это не для меня. Я рада, что проигнорировала его совет. Папа говорит, что это была пустая трата денег, но мне нравится», — указала брюнетка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес курьез
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