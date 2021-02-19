Девушка с волосами на груди впервые украсила обложку глянца (фото)

«Я чувствую себя сексуальной», - признается девушка

24-летняя модель Эстер Каликст-Беа нашла плюсы в своей особенности, из-за которой едва не покончила с собой в старших классах школы.

Во время полового созревания у Эстер появилась странная особенность. У девушки начали расти волосы на груди. Уроженка Монреаля очень переживала, что отличается от сверстниц. Канадка была уверена, что у нее какие-то отклонения, и обратилась за помощью к врачам. Но те объяснили, что это разновидность нормы. Позже Каликст-Беа узнала, что это генетическая особенность, которая передалась ей по наследству.

«Все женщины со стороны моего отца волосатые и считают это нормальным. Я происхожу из племени, которое живет в Кот-д’Ивуаре. Во времена моей прабабушки волосы на теле женщин считались очень красивыми. Мне же всю жизнь приходится мириться со своей внешностью», — пояснила девушка.

Еще в школе будущая модель старалась носить закрытую одежду, чтобы одноклассники не заметили ее особенности. Кроме того, Эстер постоянно брилась и эпилировала грудь воском. Школьница часто думала о суициде.

«Я сходила с ума, даже когда видела хотя бы два волоска. Бритье и эпиляция причиняли мне жуткую боль», — добавила художница.

Ей потребовалось много лет, чтобы принять свою особенность и начать жить нормальной жизнью. В 2019 году Эстер надоело мучиться – и она отказалась от бритья. Девушка постепенно училась принимать себя такой, какая она есть. Каликст-Беа перестала стесняться выходить на улицу в шортах, опасаясь, что окружающие увидят ее волосатые ноги.

«Это лучшее, что я когда-либо для себя делала. Теперь я чувствую себя органично в своем теле. Я сексуальна», — отметила Каликст-Беа.

Художница не знала, как на нее отреагируют люди. Она призналась, что была приятно удивлена: в целом многие относятся к ней положительно, хотя иногда прохожие фотографируют ее на улицах.

Жительница Канады окончательно поверила в себя и теперь не стесняется носить соблазнительные платья, которые не скрывают ее волосы на ногах, подмышками и груди. Недавно инстадива украсила обложку глянца.

Канадская художница узнала, что она не одинока. Она получила сообщения от тысяч женщин со всего мира, которые страдают из-за такой же проблемы.

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