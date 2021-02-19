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    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме

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    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме

    Животных люди понимают без слов

    Для того чтобы передать информацию, вовсе не обязательно говорить. По мнению психологов, в процессе взаимодействия людей 60—80% коммуникаций осуществляется за счет невербальных средств. А животных люди вообще умудряются понимать без слов.

    В этом материале мы собрали снимки кошек, по взгляду которых вы сразу догадаетесь, что у них на уме.

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    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме
    Курьезные фото кошек, чей взгляд «расскажет», что у них на уме

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Австралии отважный кот ценой собственной жизни спас детей от ядовитой змеи.

    Двое детей из Квинсленда играли у себя в саду вместе с любимым котом по кличке Артур, когда заметили, что совсем рядом появилась восточная коричневая змея. Увидев змею, отважный котейка тут же бросился на нее, чтобы защитить своих маленьких хозяев. Артуру удалось убить змею, но опасная рептилия успела его укусить.

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    Теги: шутки кот курьез
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