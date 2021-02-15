Эти фото пушистых объятий способны согреть душу и растопить сердце любого

Вы часто обнимаетесь с животными?

Психологи давно доказали, что живым существам жизненно необходимо обниматься от четырех до 12 раз в день. Все дело в том, что во время обнимашек вырабатывается «гормон счастья» — эндорфин.

И неважно, кого вы будете обнимать — близкого человека или питомца, главное, чтобы это было искренне и как можно дольше.

Мы собрали снимки с обнимашками домашних животных, у которых уровень эндорфина наверняка зашкаливает.

Ранее «Скотч» сообщал, что в США собака получила в наследство $5 миллионов.

Лулу теперь живет с соседкой и приятельницей покойного — 88-летней Мартой Бертон. Ранее она уже присматривала за собакой, так как хозяин часто путешествовал.