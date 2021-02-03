Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)

Некоторые логотипы после обновления стали более скучными и плоскими

Времена меняются, меняется мнение людей и их вкусы, то что раньше казалось показателем красоты и лаконичности, в современном мире может выглядеть нелепо и безвкусно. Многим компаниям и предприятиям (хотят они того или нет) приходится менять свою политику и адаптироваться.

Одним из примеров подобного ребрендинга можно назвать изменение логотипа. Есть сотни примеров удачной смены логотипа, но иногда стремление модернизировать внешний вид знакомого всем знака приводит к созданию чего-то скучного и лишенного оригинальности.

Именно так случилось с логотипами из данного материала, которые после обновления стали более скучными и плоскими.

Ранее «Скотч» сообщал о Zoom-конфузе. В США студентка занялась сексом во время урока.

Она забыла выключить звук, поэтому все присутствующие на занятии однокурсники услышали ее стоны.