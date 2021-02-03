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    Курьез

    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)

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    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)

    Некоторые логотипы после обновления стали более скучными и плоскими

    Времена меняются, меняется мнение людей и их вкусы, то что раньше казалось показателем красоты и лаконичности, в современном мире может выглядеть нелепо и безвкусно. Многим компаниям и предприятиям (хотят они того или нет) приходится менять свою политику и адаптироваться.

    Одним из примеров подобного ребрендинга можно назвать изменение логотипа. Есть сотни примеров удачной смены логотипа, но иногда стремление модернизировать внешний вид знакомого всем знака приводит к созданию чего-то скучного и лишенного оригинальности.

    Именно так случилось с логотипами из данного материала, которые после обновления стали более скучными и плоскими.

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    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)
    Логотипы известных компаний, которые со временем стали хуже (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал о Zoom-конфузе. В США студентка занялась сексом во время урока.

    Она забыла выключить звук, поэтому все присутствующие на занятии однокурсники услышали ее стоны.

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    Теги: шутки курьез
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