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    Курьез

    В Перу адвокат занялся сексом с клиенткой в прямом эфире на глазах у судьи (видео)

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    В Перу адвокат занялся сексом с клиенткой в прямом эфире на глазах у судьи (видео)

    Любвеобильный юрист даже не заметил, что у него включена камера

    Перуанский адвокат Гектор Паредес Роблес пополнил череду удаленно работающих сотрудников, которые попали в неприглядную ситуацию.

    В Сети стал вирусным ролик, на кадрах которого Роблес предался любовным утехам в самый неподходящий момент. Во время судебного онлайн-заседания, проводимого в Zoom, юрист внезапно разделся на глазах у шокированных коллег и судьи. А затем к адвокату присоединилась обнаженная брюнетка, с которой он самозабвенно погрузился в пучину страсти.

    Судя по всему, любвеобильный юрист даже не заметил, что у него включена камера. Однако коллеги не только стали свидетелями конфуза адвоката, но и записали его на видео, которое разлетелось по соцсетям. Судья, глубоко возмущенный «непристойными действиями», поручил начать расследование в отношении Роблеса. Мужчину уже отстранили от дела, пишет The Sun.

    По сообщениям некоторых местных СМИ, брюнетка, развлекавшаяся с мужчиной, — его клиентка. Однако личность женщины еще не установлена.

    Ранее «Скотч» сообщал о Zoom-конфузе. В США студентка занялась сексом во время урока.

    Она забыла выключить звук, поэтому все присутствующие на занятии однокурсники услышали ее стоны.

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    Теги: курьез судья
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