Кот два года добивался внимания своей возлюбленной: курьезные фото

Прошло еще несколько недель, прежде чем кавалер решился официально представить себя даме сердца

История Софи и Скотти – это история знакомства двух очень застенчивых питомцев. Однажды увидев нарядную Софи, Скотти сразу влюбился. Он осторожно следовал за ней повсюду, изредка приближаясь и стараясь не спугнуть. К чему могут привести вежливые ухаживания? Об этом нам поведает очевидец событий.

Софи еще малышкой была спасена в 2014 году в Бостоне. Спустя несколько месяцев подросшая кошечка переехала в свой настоящий дом к любящей человеческой маме. Во время одной из прогулок на поводке Софи совершенно нечаянно обзавелась поклонником. Хозяйка вспоминает: «Первый раз Скотти подсматривал за нами через лужайку, но держался вдалеке и старался не выдавать своего присутствия. Затем перенес пункт наблюдения за проезжую часть».

Итак, несколько недель заинтересованный кот тайком любовался на девушку своей мечты. Поначалу Софи была слишком занята и совсем не обращала внимания на поклонника. Тогда Скотти осмелел и начал подходить ближе. Он будто ждал приглашения, но напрасно. Софи не проявляла недовольства, но и не спешила налаживать контакт. Ситуация ни к чему не обязывала кошку и ее это устраивало.

Прошло еще несколько недель, прежде чем кавалер решился официально представить себя даме сердца. С этих пор ни одна прогулка Софи не проходила без компании рыжего мальчика. Он появлялся почти сразу и сопровождал даму весь променад. Вот они уже сидят рядышком и ведут себя так, будто давно знакомы. Похоже, серьезные чувства Скотти впечатлили Софи!

Теперь просыпаясь утром, хозяйка первым делом идет открывать входную дверь, чтобы пушистая принцесса могла выглянуть наружу. Там ее уже ждет прекрасный усатый принц. Они сидят и любуются друг на друга – это обязательный утренний ритуал. А в течение дня Скотти обычно занят тем, что повторяет все за Софи. Вместе они гуляют, играют и наблюдают за птицами. А когда расстаются, Скотти следит за каждым движением любимой издалека – точно так же, как и 2 года назад.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louie (@sophielovestuna)

В конце концов, пройдя долгий период ухаживаний, животные однозначно объявили себя парой. Каждую ночь влюбленные дежурят вдвоем на живой изгороди, а затем кружат по двору. Если вы однажды встретите черно-белую Софи в розовой шлейке, знайте – рыжий молчун Скотти где-то рядом, буквально в нескольких шагах.

«Когда Скотти видит, что мы сидим на крыльце, он подходит и вежливо ждет мою девочку на тротуаре. Они так хорошо смотрятся вместе! Скотти действительно милейший соседский парень во всей округе. Все, что ему нужно – это просто быть рядом. И больше ничего, ну разве что, может быть… один быстрый поцелуй?»

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