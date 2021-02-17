В британском доме престарелых 100-летней женщине устроили лучший день рождения (фото)

Поздравлений и добрых пожеланий было так много, что пожилая женщина не успевала их читать

Старушка Лиллиан Гринуэй уже много лет живет в доме престарелых Heartlands Care and Nursing Home в Бирмингеме (Великобритания). Пожилая женщина видела смену 25 премьер-министров и четырех монархов, а также пережила последствия сразу двух мировых войн.

Недавно Лиллиан исполнилось ровно 100 лет. У нее не осталось родственников, поэтому поздравить ее было некому. Сотрудники дома престарелых не могли просто оставить старушку в одиночестве в такой день, поэтому они решили организовать ей идеальный праздник.

Они опубликовали пост в Facebook о том, что мечтают, чтобы Лиллиан получила 100 поздравительных открыток на свой юбилей. Пост тут же стал вирусным, и через некоторое время дом престарелых был просто завален подарками и открытками, которые прислали люди со всего мира. В общей сложности доброжелатели прислали Лиллиан десять тысяч открыток и 500 подарков. Они были отправлены из Австралии, Южной Америки, Сингапура, США, Германии и Китая, пишет The Mirror.

Поздравлений и добрых пожеланий было так много, что пожилая женщина не успевала их читать. Стейси Дебни, менеджер по работе с клиентами в Heartlands Care and Nursing Home считает, что Лиллиан понадобится еще месяц, чтобы развернуть все подарки и прочесть все послания на открытках.

«Мы были просто ошеломлены реакцией людей. Мы так благодарны всем им за доброту. То, что произошло доказывает, что в мире все еще есть добро даже в то время, когда все кажется очень мрачным», — говорит Стейси Дебни.

Также персонал Heartlands Care and Nursing Home организовал для женщины праздничный вечер с красной дорожкой, угощениями и огромным тортом. Для Лиллиан было сшито новое платье в ее любимом фиолетовом цвете. Так как у женщины нет близких, на вечере присутствовали сотрудники Heartlands Care and Nursing Home, другие жители дома престарелых и приглашенная певица.

«У нее были корзины подарков, плюшевый мишка и тиара, которую она надела на вечеринку. Все было украшено ее любимым фиолетовым цветом. Лиллиан очень скромная женщина и не просит многого. Но мы решили, что она заслуживает такого праздника. Мы все ее семья и любим ее», — рассказала Стейси.

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