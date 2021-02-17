Семья обрадовалась, когда спасла бездомную кошку. Но котейка оказалась с сюрпризом

На следующий день пара решила опубликовать фотографии котейки в местных онлайн-группах

Пользователь Reddit под ником Perrin42 поделился забавной историей в сообществе TIFU (переводится как: сегодня я облажался). В этом сообществе на сайте Reddit люди рассказывают о смешных и неловких случаях из своей жизни или жизни своих знакомых.

«Накануне вечером мы с женой вышли, чтобы подышать свежим воздухом и заняться спортом, как вдруг к нам подбежала явно беременная молодая кошка. Она была одной из самых дружелюбных кошек, которых я когда-либо встречал. Даже более дружелюбной, чем мои собственные кошки. Она терлась о мои ноги, потом перевернулась и позволила мне почесать ей живот. У нас дома уже есть две кошки, поэтому мы попрощались с ней и вернулись к прогулке. Она немного пошла за нами, а затем пропала из виду», — написал реддитор.

По дороге супруги услышали вой койотов и забеспокоились. Они нередко встречали рядом с домами этих диких животных и опасались, что они нападут на котейку.

«Я не мог перестать беспокоиться об этой кошке, поэтому моя жена предложила вернуться на то же место, где мы ее встретили, и посмотреть, не ушла ли она. Мы пришли и увидели ее. Мы решили взять ее домой на ночь. Она была такая игривая и активная, но без проблем позволила забрать ее. Я начал думать, что кто-то бросил эту кошку, потому что не хотел иметь дело с котятами. Мы привезли кошку домой, оставили на ночь в гараже, постелили ей одеяло и дали еды», — рассказал Perrin42.

На следующий день пара решила опубликовать фотографии котейки в местных онлайн-группах по поиску животных, но это не принесло результатов. Тогда они отвезли кошку в центр по спасению домашних животных. И здесь началось самое интересное.

«Наконец мы посадили ее в переноску для кошек и повезли в центр. Первым делом там проверили чип. К счастью, он у нее был. Сотрудники позвонили хозяевам, чтобы получить информацию о животном, и тут мы узнали все. Оказалось, что она — на самом деле он, кот по кличке Салли. Разумеется, он не был беременным, а был просто толстым. Салли жил в том доме, рядом с которым мы его и нашли. Этот кот просто хотел, чтобы мы помогли ему открыть дверь в его дом», — сказал пользователь Reddit.

В итоге Салли благополучно вернулся домой, и после этого случая пара еще не раз видела его и помогала ему зайти в дом. Но ощущение неловкости, которое появилось после визита в центр по спасению домашних животных, супруги точно еще не скоро забудут.