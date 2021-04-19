Как изменилась наша планета с 1984 по 2020 год: Google Earth показал впечатляющие снимки

Пока города растут, леса вырубаются, а ледники тают

В Google Earth появилось первое обновление с 2017 года — в сервисе Timelapse теперь можно посмотреть, как со временем менялись разные точки планеты. Это стало возможно благодаря 24 миллионам изображений, полученным со спутников с 1984 по 2020 год.

Все эти кадры собрали в одну большую видеомозаику, которая стала самым большим видео на планете. Ее размер 4,4 терапикселя, что примерно равно 530 тысячам видео в формате 4K. Чтобы продемонстрировать результаты такой впечатляющей работы, Google поделились сравнениями того, как изменились города, леса и ледники за 36 лет съемок.

Как сообщает Google, такой проект помогает не только понаблюдать за развитием городов, но и показать влияние человека на окружающий мир. Пока города растут, леса вырубаются, а ледники тают.

Недавно NASA опубликовало снимки со спутников, которые также показали изменения, которые произошли с нашей планетой за последние несколько лет.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».