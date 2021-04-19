Собака-модница украсила обложку фешн-журнала. Ее чувству стиля можно позавидовать (фото)

У Тики спросили, какие наряды ей больше всего нравились в 2020-м и что она планирует носить в этом году

Пока тысячи фешн-блогеров мечтают о славе, левретка по имени Тика пришла к успеху. В своем инстаграме собачка демонстрирует разные образы: от уютного спортивного костюма для домашних посиделок до ярких шубок, в которых Тика выходила на прогулки зимой.

Левретке уже 10 лет, и все это время ее хозяин выкладывал фотографии Тики в стильных нарядах. В 2016-м его друзья не выдержали и заявили, что на личной странице не должно быть так много портретов собаки. Так у Тики появился собственный инстаграм. И сейчас на него подписано уже более миллиона человек!

Хозяин Тики в интервью журналу Fashion рассказывает: «Мы живем в Монреале, и климат тут не слишком подходит для левреток — с октября и до середины мая Тике нужна одежда, чтобы не замерзнуть». При этом он подчеркивает: наряды у собачки всегда не только модные, но и удобные.

У Тики спросили, какие наряды ей больше всего нравились в 2020-м и что она планирует носить в этом году. На вопрос, есть ли у нее любимые дизайнеры, модница призналась, что ей нравятся все производители, которые шьют одежду размера XXXXXS.

Конечно же, интервью Тике помогал давать хозяин. Несмотря на то, что у него самого всего несколько тысяч подписчиков, он не завидует своей питомице, а наоборот, делает все для ее продвижения в мире моды. Например, у Тики есть собственный мерч: футболки, толстовки, кружки и календари с ее лучшими образами.

В новом выпуске Clin d’œil разместили большой материал о левретке-модном блогере. Он начинается так: «Если вы не знаете Тику, то, вероятно, думаете: «Собака на обложке? Серьезно?». Но кажется, никто уже и не удивился. Более того, читатели журнала узнали, что помогает Тике оставаться красивой и отдохнувшей. Секрет прост: нужно спать 20 часов в сутки и почаще носить яркие цвета.

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».