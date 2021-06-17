Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности

Все знают, что делу время, а потехе час

Если бы все все делали правильно, мы бы все жили очень долго и успешно. Но этого не происходит, потому что у людей есть желание схитрить там, где этого делать не нужно.

Это когда люди не читают инструкции, игнорируют правила и не желают соблюдать элементарные меры предосторожности. Их так много, что даже порой раз диву даешься, что есть еще другие люди, которые поступают иначе.

«Командная работа предполагает взаимный контроль действий друг друга», «Он движется со скоростью 110 км/ч. Если какой-то из этих матрасов выпадет, объехать его будет крайне сложно», «Неужели нет других способов выполнить эту работу?», «Все знают, что делу время, а потехе час», «Во время веселья с друзьями не стоит забывать про здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.