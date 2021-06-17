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    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности

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    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности

    Все знают, что делу время, а потехе час

    Если бы все все делали правильно, мы бы все жили очень долго и успешно. Но этого не происходит, потому что у людей есть желание схитрить там, где этого делать не нужно.

    Это когда люди не читают инструкции, игнорируют правила и не желают соблюдать элементарные меры предосторожности. Их так много, что даже порой раз диву даешься, что есть еще другие люди, которые поступают иначе.

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    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности
    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности

    «Командная работа предполагает взаимный контроль действий друг друга», «Он движется со скоростью 110 км/ч. Если какой-то из этих матрасов выпадет, объехать его будет крайне сложно», «Неужели нет других способов выполнить эту работу?», «Все знают, что делу время, а потехе час», «Во время веселья с друзьями не стоит забывать про здравый смысл», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные фото бессмертных людей, которые не знакомы с элементарными мерами безопасности