Курьезные фото диких животных, которые не отличились фотогеничностью в 2020 году

«Это просто реакция всех на 2020-й», - комментируют фото пользователи сети

Фотографии дикой природы часто бывают завораживающими и величественными. Грациозные животные, изящные птицы, прекрасные виды… Так вот, сегодня мы покажем вам не такие.

Да, неудачные снимки бывают не только у людей, но и у зверей с птицами. Но, кажется, так получается только интереснее. И куда смешнее! Смотрите сами!

«Сбой в матрице», «Что это за жест он там показывает?», «Как знак Бэтмена, только знак опоссума», «Найди змею», «Непередаваемые эмоции», «Это просто реакция всех на 2020-й», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей.

«Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала хозяйка пса.