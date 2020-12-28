Когда люди забывали о технике безопасности: на эти снимки больно смотреть

Подборка фото людей, у которых не работает смекалочка

Для кого-то техника безопасности — это правила, которые нужно соблюдать во что бы то ни стало. А для некоторых это просто какая-то скукота, которая только убивает все веселье на работе.

Один взгляд на таких бесстрашных работников — и вот у вас уже участился пульс и вспотели ладошки. Ведь за них переживаешь чуть ли не больше, чем за себя!

«Что-то застряло в измельчителе для дерева», «Выглядит как начало фильма ужасов», «Неее, защитные очки не нужны», «Когда ты мечтал стать акробатом, а пришлось работать в магазине», «Человек без страха», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что похожий на медвежонка Паддингтона маленький шпиц стал звездой соцсетей.

«Я наткнулась на Берта, просматривая сайты для поиска питомцев. В объявлении было три маленьких фотографии, но мне хватило первой, чтобы влюбиться и понять, что это мой будущий лучший друг», — рассказала хозяйка пса.