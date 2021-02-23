Курьезные фото домашних любимцев, которые ну очень любят поспать

Фотоподборка заряжает на позитив

Фотографии животных — это почти всегда огромный заряд милоты и позитива. А фотографии спящих животных — двойной заряд. Некоторые питомцы спят так забавно и трогательно, что, кажется, будто из мира исчезнет все хорошее, если их потревожить.

Собрали для вас лучшие снимки хороших мальчиков и девочек, которые очень любят сладко поспать.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.