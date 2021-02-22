Медсестра ушла из больницы из-за маленькой зарплаты и стала успешной моделью (фото)

Кора честно пыталась отдавать себя работе, но затем поняла, что не справляется с финансами

Пандемия многих заставила пересмотреть свои взгляды на жизнь и внести в нее некоторые коррективы. Одним из этих людей стала 28-летняя медсестра Кора из Кельна, Германия. Она десять лет проработала в больнице, еле сводя концы с концами из-за маленькой зарплаты. И, когда по миру ударил коронавирус, девушке пришлось как-то выкручиваться.

В больницах мы так старались и многого добились, но мало кто был нам благодарен. Все почему-то принимали это как должное.

Она разочаровалась в профессии, к тому же ей не хотелось заразиться, так что она уволилась. До этого Кора сочетала работу медсестрой с интернет-подработками, где она продавала свои фото в откровенных нарядах. Ее расстраивало, что пара часов перед камерой оплачивались в несколько раз лучше, чем пара недель в больнице.

Поэтому девушка решила полностью сменить профессию и работать из дома, раздеваясь за деньги, пишет Daily Star. Она взяла себе псевдоним Кора Даймонд, под которым ее теперь и знают поклонники. Девушка не слишком волновалась: у нее уже был опыт в этой сфере, тем более у нее были подруги, которые уже работали такими же моделями.

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Поклонники обратили внимание на подвеску, которая была одной из малочисленных деталей ее лука: на шее Ри красовался кулон в виде бога Ганеши, который в индуистской религии символизирует мудрость и благополучие, а также считается избавителем от страданий.