В Таиланде жители деревени сделали статую пениса, чтобы вызвать дождь

Фаллос в Таиланде считается символом плодородия и удачи

Жители одной из деревень в таиландской провинции Чаченгсау установили посреди дороги статую пениса, чтобы вызвать дождь и спастись от засухи. Об этом сообщает Pattaya News со ссылкой на главу поселения.

Статуя была установлена 9 июня, жители деревни самостоятельно соорудили и раскрасили ее. Форму выбрали не случайно: фаллос в Таиланде считается символом плодородия и удачи.

Уже 11 июня в деревне прошел дождь, он продолжался около получаса. Однако этих осадков оказалось слишком мало для того, чтобы увлажнить почву на рисовых полях, поэтому местные жители продолжают приходить к статуе с молитвами об обильных осадках.

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