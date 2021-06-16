  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курьез
рус
    Курьез

    В Таиланде жители деревени сделали статую пениса, чтобы вызвать дождь

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фото: Chamnan Kenthongdaeng - В Таиланде жители деревени сделали статую пениса, чтобы вызвать дождь

    Фото: Chamnan Kenthongdaeng

    Фаллос в Таиланде считается символом плодородия и удачи

    Жители одной из деревень в таиландской провинции Чаченгсау установили посреди дороги статую пениса, чтобы вызвать дождь и спастись от засухи. Об этом сообщает Pattaya News со ссылкой на главу поселения.

    Статуя была установлена 9 июня, жители деревни самостоятельно соорудили и раскрасили ее. Форму выбрали не случайно: фаллос в Таиланде считается символом плодородия и удачи.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    В Таиланде жители деревени сделали статую пениса, чтобы вызвать дождь
    В Таиланде жители деревени сделали статую пениса, чтобы вызвать дождь
    Фото: Chamnan Kenthongdaeng

    Уже 11 июня в деревне прошел дождь, он продолжался около получаса. Однако этих осадков оказалось слишком мало для того, чтобы увлажнить почву на рисовых полях, поэтому местные жители продолжают приходить к статуе с молитвами об обильных осадках.

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

    Читайте также: От миллионера до бездомного. Истории победителей лотереи, которые бездарно спускали выигрыш
    Теги: шутки курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Таиланде жители деревени сделали статую пениса, чтобы вызвать дождь