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    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички

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    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички

    Снимки детей, которые выглядят так, что непонятно, сколько им лет — 1 месяц или 101 год

    Новорожденные детишки сразу после своего появления на свет оказываются в центре толпы поклонников в лице родственников, которые хором повторяют, что их малыш самый умный и самый красивый. Правда, некоторые тетушки, дядюшки и старшие родственники слегка лукавят, когда уверяют молодых родителей, что уж их-то ребенок всех на свете милее.

    Ведь иногда даже сами родители замечают, что их сын или дочка выглядят лет на 80 старше, чем указано в их свидетельстве о рождении. Тогда мамы, папы и другие родственники не могут удержаться и делятся в соцсетях забавными снимками своих малышей, которые больше похожи на повидавших жизнь старичков.

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    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички
    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: дети шутки курьез
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    Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички