Курьезные фото младенцев, которые выглядят как старички

Снимки детей, которые выглядят так, что непонятно, сколько им лет — 1 месяц или 101 год

Новорожденные детишки сразу после своего появления на свет оказываются в центре толпы поклонников в лице родственников, которые хором повторяют, что их малыш самый умный и самый красивый. Правда, некоторые тетушки, дядюшки и старшие родственники слегка лукавят, когда уверяют молодых родителей, что уж их-то ребенок всех на свете милее.

Ведь иногда даже сами родители замечают, что их сын или дочка выглядят лет на 80 старше, чем указано в их свидетельстве о рождении. Тогда мамы, папы и другие родственники не могут удержаться и делятся в соцсетях забавными снимками своих малышей, которые больше похожи на повидавших жизнь старичков.

Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.