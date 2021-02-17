Английский солдат отправил письмо с фронта, но оно дошло до его семьи спустя 78 лет (фото)

Представители почты Англии затрудняются ответить, почему письмо затерялось на долгие 78 лет

Мы привыкли ругать почтовые переводы за медлительность, но едва ли кому-то из нас приходилось ждать заветной весточки 78 лет! Скажете, это невозможно? Как бы ни так!

В 1943 году 18-летний Билл Колдуэлл ушел на фронт. Находясь в лагере подготовки, юный солдат отправил письмо своему дяде Фреду. Лишь с победой вернувшись с войны, Билл узнал, что семья так и не получила его весточки.

Судьба потерянного письма мало волновала Колдуэлла, ведь неразбериха с отправкой писем очень просто объяснялась военным положением, царившим в стране. А главное, что Билл все же вернулся домой целым и невредимым!

Герой высадки в Нормандии скончался в уже мирное время, в 1996 году. К тому моменту ушел из жизни и дядюшка Фред, поэтому ждать письма было некому. И какого же было удивление родственника дяди Фреда, ныне проживающего в его доме, когда он обнаружил в почтовом ящике затерявшийся конверт!

Письмо Билла своему дяде Фреду о первых днях службы на флоте

«Дорогой дядя Фред, я наконец-то получил свою синюю форму. Я не думал, что на флоте у меня будет так мало свободного времени, но не скрою — мне это нравится. Я обязательно напишу вам всем, когда разберусь с делами, так что передай, чтобы подождали немного. В лагере подготовки я пробуду еще 19 недель. Скажи всем, что я их очень сильно люблю. Билл».

К своему письму Билл приложил фотографию из лагеря подготовки/

Родственник, обнаруживший письмо, поспешил поделиться им со всей семьей в общем чате. Больше всего неожиданно нашедшееся послание обрадовало дочь Билла, 58-летнюю Элизабет Колдуэлл.

«Мы в восторге! Мама говорила, что папа не присылал писем, хотя она часто писала ему. Как только я увидела фото в чате, то сразу же поняла: это папин почерк.

Думаю, он написал дяде Фреду, потому что считал, что он будет менее взволнован, получив письмо.

Он был молодым парнем, отправившимся на войну, но единственное, о чем он думал, — как бы успокоить членов семьи. Ему не хотелось, чтобы мы переживали» — поделилась Элизабет с изданием The Mirror.

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