Невесту бросили перед алтарем, но она не растерялась и устроила праздник для себя одной

В комментариях женщину все поддерживают и уверяют, что все плохое осталось позади

Шаша решила, что раз уж силы и деньги на приготовления торжества были потрачены, то можно уже насладиться плодами трудов

Несколько лет назад Шаша Али из Сингапура попытала счастья в приложении для знакомств, где и познакомилась с приятным мужчиной. Они сразу понравились друг другу, и спустя три года парень сделал ей предложение, на которое 37-летняя Шаша тут же согласилась. Осень она провела в приятных хлопотах по организации собственной свадьбы, когда за три недели до церемонии возлюбленный решил все отменить. Шаша пыталась хоть как-то связаться с ним, но ни он, ни его семья не шли на контакт.

У женщины еще оставалось время, и она его решила провести с пользой. Она мудро рассудила, что нервы и деньги уже были потрачены в честь знаменательного дня, так почему бы и не последовать плану? Она устроила одиночную фотосессию, чтобы запечатлеть свою уверенность в том, что больше ее никто не обидит. Шаша хотела, чтобы эти снимки в том числе утешили тех, кто оказался в похожей ситуации, пишет World of Buzz.

Теперь в своем инстаграме Шаша обращается к девушкам с разбитым сердцем со словами утешения и планирует написать книгу о своей истории. В комментариях женщину все поддерживают и уверяют, что все плохое осталось позади.

Ранее «Скотч» сообщал, что визажистка из Вьетнама превращает свое лицо в жуткие оптические иллюзии.

С помощью магии мейкапа красотка научилась переносить на лица людей невероятные 3D-иллюзии. Причем отрабатывать свои навыки макияжа Хоа начала всего три года назад и без чьей-либо помощи. Поначалу учась по видеоурокам, теперь девушка сама стала настоящей блогершей.