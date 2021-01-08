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    Жизнь

    Невесту бросили перед алтарем, но она не растерялась и устроила праздник для себя одной

    • Розсилка
    Невесту бросили перед алтарем, но она не растерялась и устроила праздник для себя одной

    В комментариях женщину все поддерживают и уверяют, что все плохое осталось позади

    Шаша решила, что раз уж силы и деньги на приготовления торжества были потрачены, то можно уже насладиться плодами трудов

    Несколько лет назад Шаша Али из Сингапура попытала счастья в приложении для знакомств, где и познакомилась с приятным мужчиной. Они сразу понравились друг другу, и спустя три года парень сделал ей предложение, на которое 37-летняя Шаша тут же согласилась. Осень она провела в приятных хлопотах по организации собственной свадьбы, когда за три недели до церемонии возлюбленный решил все отменить. Шаша пыталась хоть как-то связаться с ним, но ни он, ни его семья не шли на контакт.

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    Невесту бросили перед алтарем, но она не растерялась и устроила праздник для себя одной
    Невесту бросили перед алтарем, но она не растерялась и устроила праздник для себя одной
    Невесту бросили перед алтарем, но она не растерялась и устроила праздник для себя одной

    У женщины еще оставалось время, и она его решила провести с пользой. Она мудро рассудила, что нервы и деньги уже были потрачены в честь знаменательного дня, так почему бы и не последовать плану? Она устроила одиночную фотосессию, чтобы запечатлеть свою уверенность в том, что больше ее никто не обидит. Шаша хотела, чтобы эти снимки в том числе утешили тех, кто оказался в похожей ситуации, пишет World of Buzz.

    Теперь в своем инстаграме Шаша обращается к девушкам с разбитым сердцем со словами утешения и планирует написать книгу о своей истории. В комментариях женщину все поддерживают и уверяют, что все плохое осталось позади.

    Ранее «Скотч» сообщал, что визажистка из Вьетнама превращает свое лицо в жуткие оптические иллюзии.

    С помощью магии мейкапа красотка научилась переносить на лица людей невероятные 3D-иллюзии. Причем отрабатывать свои навыки макияжа Хоа начала всего три года назад и без чьей-либо помощи. Поначалу учась по видеоурокам, теперь девушка сама стала настоящей блогершей.

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    Теги: праздник курьез
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