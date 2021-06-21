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    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день

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    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день

    Когда неудачно подстригся на карантине

    Владельцы собак очень любят шутить над своими хвостатыми друзьями, а потом наблюдать за их забавной реакцией. Например, в соцсетях стала популярной тенденция под названием dogwig: хозяева надевают на своих собак парики разных цветов и фотографируют их.

    Песили в париках выглядят просто невероятно смешно и мило, даже если выражение их «лиц» говорит о том, что их хозяин — человек недалекого ума.

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    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день
    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день

    Ранее «Скотч» сообщал, что любовница Ван Дамма в бикини засветилась на одесском пляже.

    Девушка сиганула в Одессу и показала из отпуска первые горячие кадры. На фотографиях, которыми избранница режиссера поделилась на своей странице в Instagram, Каверина появилась в красочном топе и розовых стрингах. Она похвасталась стройной фигурой и плоским животиком.

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    Теги: фотография шутки курьез
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    Курьезные фото собак в париках, которые поднимут настроение на весь день