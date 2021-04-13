Подруги купили фургон для лошади и за год превратили его в дом мечты (фото)

Один из немногих случаев, когда карантин пришел как нельзя кстати

Лалли Кастильоне и ее подруга-архитектор Софи едва справлялись с арендной платой, пытаясь параллельно откладывать на ипотеку, — ситуация, которая знакома многим. Но девушки нашли из нее выход, купив фургон для перевозки лошадей всего за $4130. Сделка была совершена в марте 2020 года, и из-за работы у девушек не было времени заняться ремонтом, но карантин в Великобритании сыграл им на руку, сообщает Insider.

Подруги демонтировали из фургона все лишнее и фактически начали ремонт с самого нуля. Сначала они создали 3D-модели возможного интерьера, чтобы на площади в 12 кв. м вместилось все, что им необходимо для комфортной жизни. Задача оказалась не из легких, но в итоге внутри вместились кухня, спальное место, ванная комната и гостиная. В фургоне даже удалось построить маленькую кладовку. В общей сложности на обустройство ушло $20,6 тыс.

Визуально увеличить пространство удалось с помощью больших окон и стеклянных дверей. В основном все приборы в доме работают от электричества и газа, но благодаря солнечным батареям на крыше удалось снизить потребление. По словам хозяек, даже в пасмурную погоду им с лихвой хватает энергии.

Вода для ванной комнаты и кухни поступает из баков, расположенных внизу фургона. Пополнять их можно на автозаправках, если они находятся по дороге. Спальня расположена над водительской кабиной, что изрядно сэкономило пространство.

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