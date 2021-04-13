Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку

Своими кулинарными шедеврами женщина делится в соцсетях

Многодетная мама из Японии, известная как Etoni Mama, знает, как сделать так, чтобы ее дочери ели с аппетитом. Просто она оформляет блюда в виде их любимых мультперсонажей. Своими кулинарными шедеврами женщина делится в соцсетях. Предлагаем взглянуть на новую порцию удивительных изделий.

Еще больше работ Etoni Mama можно посмотреть в ее Instagram.

Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.