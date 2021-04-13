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    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку

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    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку

    Своими кулинарными шедеврами женщина делится в соцсетях

    Многодетная мама из Японии, известная как Etoni Mama, знает, как сделать так, чтобы ее дочери ели с аппетитом. Просто она оформляет блюда в виде их любимых мультперсонажей. Своими кулинарными шедеврами женщина делится в соцсетях. Предлагаем взглянуть на новую порцию удивительных изделий.

    Еще больше работ Etoni Mama можно посмотреть в ее Instagram.

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    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку
    Мама создает удивительные блюда, которые понравятся любому ребенку

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: шутки питание курьез
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