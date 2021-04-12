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    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников

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    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников

    Необычно видеть человека, который похож на тебя, как две капли воды

    Пользователи соцсетей поделились снимками со своими двойниками. Встречи происходили совершенно случайно и в самых неожиданных местах.

    Я даже не могу в это поверить. Официант в ресторане сказал: «Привет, на кухне есть парень, который выглядит так же, как ты…», «Нашла своего двойника, разница в 100 лет», «Мой брат (слева) увидел своего двойника басиста на пляже в Мексике», «Моя бабушка в молодости (слева) и я (справа)», «Нашел сегодня своего двойника», - комментируют фото пользователи сети.

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    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников
    Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: шутки курьез
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