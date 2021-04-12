Курьезные фото людей, которые нашли своих двойников

Необычно видеть человека, который похож на тебя, как две капли воды

Пользователи соцсетей поделились снимками со своими двойниками. Встречи происходили совершенно случайно и в самых неожиданных местах.

Я даже не могу в это поверить. Официант в ресторане сказал: «Привет, на кухне есть парень, который выглядит так же, как ты…», «Нашла своего двойника, разница в 100 лет», «Мой брат (слева) увидел своего двойника басиста на пляже в Мексике», «Моя бабушка в молодости (слева) и я (справа)», «Нашел сегодня своего двойника», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.