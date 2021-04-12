Плавки и маленькая грудь. Девушки придумали, как оживить старые купальники (фото)

Блогершам пришлось выкручиваться перед началом нового пляжного сезона

Многим девушкам хочется в отпуске выглядеть самыми красивыми и модными, но каждый раз покупать новые купальники слишком накладно. Поэтому красотки из Тиктока устроили настоящий мозговой штурм и нашли отличное решение. Они создали совершенно новое бикини, используя старые комплекты, но заменив топ плавками.

Одна из тиктокерш — Эвелин Круз — предложила взять трусики на шнурках и один повязать на шее, а второй — за спиной, предварительно сделав узел в центре плавок. Так они будут лучше держать и форму, и грудь любой модницы. Но если плавки от купальника имеются только обычные, то можно сделать с ними все то же самое — так будет даже проще.

Лайфхак Эвелин понравился многим девушкам в "Тиктоке", которые принялись повторять идею блогерши. Однако некоторые пользовательницы с грустью признались, что с большой грудью такой фокус не пройдет — эластичная ткань слишком сильно сдавливает объемы, пишет Daily Star.

Тут на помощь приходит Джордин Мэггс, которая предложила другой вариант. Девушка надела двое трусиков, расположив одну завязку над плечом, а вторую — сбоку, успешно прикрыв всю грудь, но и оставив немного места для интриги. Причем этот способ сработает и с обычными плавками. Видео блогерш набирают миллионы просмотров, а их лайфхаки уже вдохновляют многих.

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