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    Плавки и маленькая грудь. Девушки придумали, как оживить старые купальники (фото)

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    Плавки и маленькая грудь. Девушки придумали, как оживить старые купальники (фото)

    Блогершам пришлось выкручиваться перед началом нового пляжного сезона

    Многим девушкам хочется в отпуске выглядеть самыми красивыми и модными, но каждый раз покупать новые купальники слишком накладно. Поэтому красотки из Тиктока устроили настоящий мозговой штурм и нашли отличное решение. Они создали совершенно новое бикини, используя старые комплекты, но заменив топ плавками.

    Одна из тиктокерш — Эвелин Круз — предложила взять трусики на шнурках и один повязать на шее, а второй — за спиной, предварительно сделав узел в центре плавок. Так они будут лучше держать и форму, и грудь любой модницы. Но если плавки от купальника имеются только обычные, то можно сделать с ними все то же самое — так будет даже проще.

    @evelyncruzblog

    #fyp #foryoupage #biquini

    original sound - Aye yo

    Лайфхак Эвелин понравился многим девушкам в "Тиктоке", которые принялись повторять идею блогерши. Однако некоторые пользовательницы с грустью признались, что с большой грудью такой фокус не пройдет — эластичная ткань слишком сильно сдавливает объемы, пишет Daily Star.

    Тут на помощь приходит Джордин Мэггс, которая предложила другой вариант. Девушка надела двое трусиков, расположив одну завязку над плечом, а вторую — сбоку, успешно прикрыв всю грудь, но и оставив немного места для интриги. Причем этот способ сработает и с обычными плавками. Видео блогерш набирают миллионы просмотров, а их лайфхаки уже вдохновляют многих.

    Ранее «Скотч» сообщал, что политик ЮАР произносил серьезную речь, пока у него за спиной не появилась голая жена.

    Дело в том, что в разгар речи чиновника в комнату вошла его обнаженная жена. Женщина уверенными шагами направилась прямо в сторону мужа, однако потом скрылась из кадра. Веселье политиков прервала председатель комитета Фейт Мутамби, которая попросила, чтобы супруга Инкоси приняла подобающий вид, пишет Times Live.

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    Теги: лайфхак шутки курьез TikTok новости
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