Эти девушки с шикарным чувством юмора не стесняются показать свою неудачную сторону (фото)

«До сегодня я не знала, что могу втянуть голову в себя. Приятно познакомиться»

Каждый раз, фотографируясь, человек непроизвольно пытается напрячь все мышцы лица — так, чтобы получиться на снимке красивее, чем на самом деле. Героини этого материала пошли против системы. Шутницы, наоборот, показывают свои самые неприглядные стороны — получается очень смешно.

В подборке ниже — 15 коллажей, над которыми невозможно не смеяться.

«Мой парень говорит, что это единственная моя гримаса, которая его действительно пугает», «До сегодня я не знала, что могу втянуть голову в себя. Приятно познакомиться», «Фотографии сделаны с разницей в несколько часов», «Всегда удивляюсь, когда натыкаюсь на это старое хеллоуинское фото...», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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