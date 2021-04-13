Курьезные фотографии, которые благодаря ракурсу превратились в оптические иллюзии

На эти фотографии нужно смотреть несколько раз

В интернете регулярно появляются фотографии, на которых изображено совсем не то, что может показаться на первый взгляд. Порой самые обычные снимки превращаются в нечто невообразимое из-за необычного ракурса съемки и возникающей оптической иллюзии.

А обман зрения способен сыграть с нами злую шутку. Мы собрали смешные, нелепые и пугающие фотографии из серии «показалось», и они точно обескуражат вас.

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