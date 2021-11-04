Он постепенно уходит. Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына

Певец тяжело переживает болезнь мальчика

Фронтмен знаменитой украинской группы «Друга ріка» Валерий Харчишин в программе «Битва экстрасенсов» впервые рассказал о болезни сына.

По словам артиста, в его роде много проблем постигает мужчин. В частности, в 2007 году звезда попал в страшное ДТП, когда ехал в роддом на встречу к своему новорожденному сыну.

Через несколько лет после аварии у одного из потомков звезды врачи диагностировали неизлечимую болезнь. Харчишин не рассекретил диагноз, но отметил, что сын болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за мальчика. Со своей стороны, экстрасенс почувствовала, что мальчик вроде бы возвращается обратно в развитии и страдает от страшной боли.

«Я думал, что страшнее смерти ничего нет, но это гораздо труднее, потому что, когда твой близкий человек, твой сын остается дома рядом с тобой, но он меняется… В конце концов, остается тело, а душа... он просто постепенно уходит. Это когда ты любишь своего ребенка, он в твоем представлении один, а приходишь домой — это другой человек. Просто вытащили из него все изнутри», — поделился исполнитель.

Валерий Харчишин и его супруга Юлия Кузьминская в 2016 году потеряли сына. На 21 неделе беременности у женщины случился выкидыш.

Ранее «Скотч» сообщал, что создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни.

По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике.