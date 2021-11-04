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    Он постепенно уходит. Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына

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    Фронтмен знаменитой украинской группы &laquo;Друга ріка&raquo; Валерий Харчишин - Он постепенно уходит. Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына
    Фронтмен знаменитой украинской группы «Друга ріка» Валерий Харчишин
    instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr

    Певец тяжело переживает болезнь мальчика

    Фронтмен знаменитой украинской группы «Друга ріка» Валерий Харчишин в программе «Битва экстрасенсов» впервые рассказал о болезни сына.

    По словам артиста, в его роде много проблем постигает мужчин. В частности, в 2007 году звезда попал в страшное ДТП, когда ехал в роддом на встречу к своему новорожденному сыну.

    Через несколько лет после аварии у одного из потомков звезды врачи диагностировали неизлечимую болезнь. Харчишин не рассекретил диагноз, но отметил, что сын болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за мальчика. Со своей стороны, экстрасенс почувствовала, что мальчик вроде бы возвращается обратно в развитии и страдает от страшной боли.

    «Я думал, что страшнее смерти ничего нет, но это гораздо труднее, потому что, когда твой близкий человек, твой сын остается дома рядом с тобой, но он меняется… В конце концов, остается тело, а душа... он просто постепенно уходит. Это когда ты любишь своего ребенка, он в твоем представлении один, а приходишь домой — это другой человек. Просто вытащили из него все изнутри», — поделился исполнитель.

    Валерий Харчишин и его супруга Юлия Кузьминская в 2016 году потеряли сына. На 21 неделе беременности у женщины случился выкидыш.

    Ранее «Скотч» сообщал, что создатель сериала «Рабыня Изаура» умер на 76 году жизни.

    По словам родственника, Брага умер в больнице своего родного города Рио-де-Жанейро, куда 22 октября он был госпитализирован с перфорацией пищевода. Племянник также рассказал, что последние несколько лет сценарист испытывал трудности с ходьбой, перенес операции на сердце и на позвоночнике.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Он постепенно уходит. Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына