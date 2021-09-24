Дмитрий Гордон дал совет желающим построить счастливый брак

Блогер рассказал о первой женитьбе в 23 года

Украинский телеведущий и блогер Дмитрий Гордон рассказал о разводе с первой женой в интервью YouTube-канала «Вписка». По просьбе собеседников он также раскрыл рецепт счастливого брака.

По словам Гордона, первый раз он женился в 23 года. Изначально счастливый брак развалился, потому что у супругов «пропал взаимный интерес».

«Как сделать брак счастливым? Надо выбирать себе в партнеры человека, которого ты, конечно, должен любить. Но и человека, с которым тебе еще интересно», — описал идеальную семью Гордон. В качестве подтверждения своих слов он вспомнил цитату «умудренного сединами и опытом» друга: «Хорошо, когда после семи лет брака по одной комнате с тобой ходит не враг».

Журналист уверен, что сексуальная тяга к партнеру рано или поздно снижается, а человеческий интерес друг к другу остается. «Когда тебе с человеком интересно и когда вы можете с человеком говорить или молчать на одной волне. Когда вы можете даже молчать, и вам хорошо друг с другом — вот это самое главное», — заключил телеведущий.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Федишин показала, как каждое утро собирает детей в школу.

Певица готовит для двоих сыновей одежду, завтраки и ланчи в школу. Более того, она даже проверяет их рюкзаки.

«Проснуться в 6:30, глянуть в окно, какая там погода, и подобрать одежду. Приготовить завтрак, ланч-бокс, проверить школьные рюкзаки», – поделилась артистка.