Подборка курьезных фото из семейных архивов, которые веселят своей неловкостью

Несколько забавных ностальгических фотографий

Порой бывает так приятно открыть альбом со старыми фотографиями и посмотреть на себя и членов своей семьи в прошлом.

Можно улыбнуться от ностальгии или посмеяться от неловкости, ведь на снимках частенько сохраняются не только приятные воспоминания, но и ошибки молодости.

Мы собрали для вас несколько забавных снимков из закромов пользователей сети.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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