Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни

Как повторить модельные фото без навыков позирования

Селеста Барбер — австралийка, которая никого не может оставить равнодушным. Одни в восторге от ее комичного творчества, другие же терпеть ее не могут, считая, что она излишне кривляется.

Все дело в том, что Селеста прославилась своими пародиями на фото моделей и знаменитостей. Взгляните на них!

Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.

«У меня всегда были большие и объемные бедра. На моих ногах и ягодицах всегда было очень много целлюлита. Естественно, я хочу хорошо выглядеть на снимках. Я загружаю только те фотографии, на которых я получаюсь лучше всего», — сказала модель.