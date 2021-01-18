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    Курьез

    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни

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    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни

    Как повторить модельные фото без навыков позирования

    Селеста Барбер — австралийка, которая никого не может оставить равнодушным. Одни в восторге от ее комичного творчества, другие же терпеть ее не могут, считая, что она излишне кривляется.

    Все дело в том, что Селеста прославилась своими пародиями на фото моделей и знаменитостей. Взгляните на них!

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    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни
    Пышнотелая блогерша показывает, как выглядят модельные фото, если повторить их в обычной жизни

    Ранее «Скотч» сообщал, как без тренировок выглядеть подтянуто на фото.

    Девушка объяснила, что для того, чтобы сделать хорошее селфи в зеркало, она встает в специальную позу, которая создает иллюзию подтянутых ног и пресса.

    «У меня всегда были большие и объемные бедра. На моих ногах и ягодицах всегда было очень много целлюлита. Естественно, я хочу хорошо выглядеть на снимках. Я загружаю только те фотографии, на которых я получаюсь лучше всего», — сказала модель.

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    Теги: модель шутки селфи курьез
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