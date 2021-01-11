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    Курьез

    Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом

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    <p>Пользователи соцсетей отмечают невероятное сходство Берта с медвежонком из мультфильма &laquo;Приключения Паддингтона&raquo;</p> <div></div> - Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом

    Пользователи соцсетей отмечают невероятное сходство Берта с медвежонком из мультфильма «Приключения Паддингтона»

    instagram.com/bertiebertthepom/

    Щенок по кличке Бертрам стал звездой соцсетей благодаря новой хозяйке

    Померанский шпиц по кличке Бертрам оказался в собачьем приюте из-за того, что заводчики сочли его «слишком крупным для продажи». К счастью, его фото попалось на глаза нью-йоркской художнице Кэти Грейсон, и она решила взять щенка себе, сообщает портал Bored Panda.

    Когда Кэти приехала в приют, она сразу заметила в глазах Берта что-то особенное. И не только она. Позже в него влюбились пользователи соцсетей, и сейчас у померанского шпица 440 тысяч подписчиков в Инстаграме.

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    Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом
    instagram.com/bertiebertthepom/

    Заводчики бросили щенка, когда ему было всего 5 месяцев, из-за того, что он был крупноват для своей породы. Но ему повезло с приютом. Кэти рассказывает, что он с грустью покидал свой второй дом

    Сейчас Берт живет в картинной галерее Кэти. Она говорит, что пес оказался настоящим ценителем прекрасного. Когда питомец Кэти прославился, люди стали приходить к ней не ради картин, а для того, чтобы потискать милого шпица.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото бесстыжих котов, которые презирают личное пространство хозяев.

    Даже в туалете и в ванной. Хочешь посидеть за компьютером? Прогони сначала кота с клавиатуры! И едой тоже придется делиться, иначе никак!

     Читайте также: Как на самом деле проходят новогодние фотосессии с детьми: курьезные снимки
    Теги: фотография шутки курьез животные
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