Забавного померанского шпица сдали в приют из-за большого размера, но вскоре пожалели об этом

Щенок по кличке Бертрам стал звездой соцсетей благодаря новой хозяйке

Померанский шпиц по кличке Бертрам оказался в собачьем приюте из-за того, что заводчики сочли его «слишком крупным для продажи». К счастью, его фото попалось на глаза нью-йоркской художнице Кэти Грейсон, и она решила взять щенка себе, сообщает портал Bored Panda.

Когда Кэти приехала в приют, она сразу заметила в глазах Берта что-то особенное. И не только она. Позже в него влюбились пользователи соцсетей, и сейчас у померанского шпица 440 тысяч подписчиков в Инстаграме.

Заводчики бросили щенка, когда ему было всего 5 месяцев, из-за того, что он был крупноват для своей породы. Но ему повезло с приютом. Кэти рассказывает, что он с грустью покидал свой второй дом

Сейчас Берт живет в картинной галерее Кэти. Она говорит, что пес оказался настоящим ценителем прекрасного. Когда питомец Кэти прославился, люди стали приходить к ней не ради картин, а для того, чтобы потискать милого шпица.

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