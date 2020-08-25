Фото оптических иллюзий, которые превратили обычные вещи в кошек



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Люди поделились в соцсетях случаями, когда они увидели кошек там, где их не было

Вам никогда не казалось, что в вашей жизни слишком много кошек? Ими одержим интернет, ваши друзья постоянно присылают вам фото с этими пушистыми прохвостами, они в вирусных видео, на улицах и, возможно, у вас дома. Порой даже кажется, что они везде, куда ни посмотришь! Расслабьтесь, не одному вам знакомо это чувство.

Люди поделились в соцсетях случаями, когда они увидели кошек там, где их не было.

«Этот пакет сильно похож на кису», «Кошка посетила кофе моей жены», «Пузырики в форме милейшей кошечки», «Почему тень моей собаки похожа на кошку?», «Тень от оконной рамы выглядит так, словно на ней сидит кошка», «Силуэт пушистой в банке из-под краски», «Тональный крем на спонже выглядит подозрительно знакомо»,«Сварливый кот в моем яблоке», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

Читайте также: Красотка-украинка и номер за 15 тыс. грн. Как Жан-Клод Ван Дамм проводит время в Киеве