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    Фото

    Как игрушечный: очаровательный пудель с человеческим лицом умилил сеть

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    Как игрушечный: очаровательный пудель с человеческим лицом умилил сеть

    Недавно фото пса стали вирусным в Twitter

    Люди, которые всем сердцем мечтают о собаках, но по разным причинам не могут их купить, спасаются разве что снимками песиков из соцсетей. К счастью, в интернете можно найти огромное количество забавных питомцев на любой вкус и цвет.

    Той-пудель по кличке Кокоро один из них. Недавно фото пса стали вирусным в Twitter. Все дело в очаровательной мордочке пса, которая напоминает человеческое лицо.

    Пользователь Twitter под ником keatxngrant опубликовал фотографии очаровательного пуделя, подписав их: «Я думаю, что вы заслуживаете увидеть эту пушистую собачку».

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    Как игрушечный: очаровательный пудель с человеческим лицом умилил сеть
    Как игрушечный: очаровательный пудель с человеческим лицом умилил сеть
    Как игрушечный: очаровательный пудель с человеческим лицом умилил сеть
    Как игрушечный: очаровательный пудель с человеческим лицом умилил сеть
    Как игрушечный: очаровательный пудель с человеческим лицом умилил сеть
    Как игрушечный: очаровательный пудель с человеческим лицом умилил сеть

    Его пост набрал более 129 тысяч лайков и 30 тысяч ретвитов. Сбитые толком пользователи Сети сразу заметили сходство Кокоро с людьми и не только:

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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